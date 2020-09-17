Американские спецслужбы не видят иностранных атак на инфраструктуру выборов США

Американские компетентные органы не фиксируют ни атак на инфраструктуру выборов в США, ни попыток влияния на подсчет голосов. Это признал в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.



"В текущем году к настоящему времени мы не видели кибератак на базы данных регистрации [американских] избирателей или какие бы то ни было системы, задействованные при первичном голосовании. И, насколько нам известно, никакое иностранное правительство не пыталось воздействовать на подсчет голосов в США", - заявил глава ФБР.

