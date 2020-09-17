Тихановскую пригласили посетить Европарламент

Глава Европейского парламента Давид Сассоли пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую посетить Европейский парламент.



"Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской о тревожной ситуации в Белоруссии, она приняла наше приглашение в Европейский парламент", - написал Сассоли в Twitter.



Ранее Тихановская уже выступала в режиме видеосвязи на специальном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.



Тихановская проиграла на выборах действующему лидеру белоруссии Александру Лукашенко, однако оппозиция считает ее победителем. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. Позже по ее инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы.

