Как устроено облако Microsoft Azure, и почему в Украине выгодно подключаться к Azure Stack with Киевстар

Компания Microsoft - всемирно известный IT-гигант по производству софта для компьютеров с огромной инфраструктурой дата-центров по всему миру. Одной из самых популярных технологий, которую корпорация создала на основе своих вычислительных мощностей, является облако Azure. Благодаря ему у миллионов людей в любой точке планеты появилась возможность разрабатывать различные приложения в мощной среде и размещать их на хорошо защищенных виртуальных серверах.

Вместе с экспертами национального провайдера Киевстар - поставщика решения Azure Stack with Kyivstar – мы решили разобраться, как устроено облако Microsoft Azure и почему многие специалисты рекомендуют подключаться к нему в Украине через сервис Azure Stack with Kyivstar.

Возможности облачного хостинга Microsoft Azure

Специалисты пояснили, что Azure – мощный облачный сервис, состоящий из более шести сотен различных платформ. Здесь можно найти решение практически для любой задачи:

обычный хостинг для сайтов и сервисов;

развертывание среды для разработки приложений и сайтов;

создание виртуальных машин;

тестирование различных сервисов;

обучение программ с искусственным интеллектом;

кодирование видео;

проведение прямых трансляций и т. д.

В маркетплейсе Azure уже есть готовые решения практически для любой специфической задачи. Благодаря этому огромное число компаний значительно упростили свою работу и повысили эффективность бизнеса.

Преимущества Azure Stack with Kyivstar

Чтобы разобраться, в чем уникальность платформы Azure Stack with Kyivstar, мы зашли на официальній сайт мобильного оператора – https://hub.kyivstar.ua/news/microsoft-azure-stack/ . Из описания технологии стало понятно, что данный сервис является точной копией глобального Azure, развернутой на локальной инфраструктуре Киевстар. Благодаря этому платформа решает целый ряд специфических задач:

обеспечивает высокоскоростное соединение с глобальной системой и максимальный приоритет трафика;

создает безопасный канал передачи данных;

позволяет получить доступ к функционалу облака, не передавая сервисы предприятия за рубеж;

обеспечивает простое и удобное финансовое администрирование взаимоотношений. Особенно актуально для крупных компаний, которым очень непросто оформлять деловые отношения с офисом Microsoft в другой стране.

Облачная платформа Azure Stack with Kyivstar – региональное решение, которое дает возможность пользователям максимально удобно подключаться к инструментам международного облака через надежного посредника.

Каким компаниям выгодно работать в Azure Stack

Эксперты Киевстар пояснили, что практически любая компания сможет найти в Azure Stack подходящий инструмент для решения своих бизнес-задач. Использовать платформу можно:

в торговле для проведения инвентаризации, оптимизации заказов, логистики и организации пространства в торговых залах;

на производствах для контроля качества продукции, проведения контроля работы оборудования и его обслуживания;

в банках и МФО для анализа поведения клиентов и построения предиктивных моделей.

Подключайтесь к Azure Stack и повышайте рентабельность своего бизнеса с помощью современных облачных технологий.