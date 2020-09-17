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- Как устроено облако Microsoft Azure, и почему в Украине выгодно подключаться к Azure Stack with Киевстар
Как устроено облако Microsoft Azure, и почему в Украине выгодно подключаться к Azure Stack with Киевстар
Компания Microsoft - всемирно известный IT-гигант по производству софта для компьютеров с огромной инфраструктурой дата-центров по всему миру. Одной из самых популярных технологий, которую корпорация создала на основе своих вычислительных мощностей, является облако Azure. Благодаря ему у миллионов людей в любой точке планеты появилась возможность разрабатывать различные приложения в мощной среде и размещать их на хорошо защищенных виртуальных серверах.
Вместе с экспертами национального провайдера Киевстар - поставщика решения Azure Stack with Kyivstar – мы решили разобраться, как устроено облако Microsoft Azure и почему многие специалисты рекомендуют подключаться к нему в Украине через сервис Azure Stack with Kyivstar.
Возможности облачного хостинга Microsoft Azure
Специалисты пояснили, что Azure – мощный облачный сервис, состоящий из более шести сотен различных платформ. Здесь можно найти решение практически для любой задачи:
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обычный хостинг для сайтов и сервисов;
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развертывание среды для разработки приложений и сайтов;
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создание виртуальных машин;
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тестирование различных сервисов;
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обучение программ с искусственным интеллектом;
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кодирование видео;
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проведение прямых трансляций и т. д.
В маркетплейсе Azure уже есть готовые решения практически для любой специфической задачи. Благодаря этому огромное число компаний значительно упростили свою работу и повысили эффективность бизнеса.
Преимущества Azure Stack with Kyivstar
Чтобы разобраться, в чем уникальность платформы Azure Stack with Kyivstar, мы зашли на официальній сайт мобильного оператора – https://hub.kyivstar.ua/news/microsoft-azure-stack/. Из описания технологии стало понятно, что данный сервис является точной копией глобального Azure, развернутой на локальной инфраструктуре Киевстар. Благодаря этому платформа решает целый ряд специфических задач:
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обеспечивает высокоскоростное соединение с глобальной системой и максимальный приоритет трафика;
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создает безопасный канал передачи данных;
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позволяет получить доступ к функционалу облака, не передавая сервисы предприятия за рубеж;
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обеспечивает простое и удобное финансовое администрирование взаимоотношений. Особенно актуально для крупных компаний, которым очень непросто оформлять деловые отношения с офисом Microsoft в другой стране.
Облачная платформа Azure Stack with Kyivstar – региональное решение, которое дает возможность пользователям максимально удобно подключаться к инструментам международного облака через надежного посредника.
Каким компаниям выгодно работать в Azure Stack
Эксперты Киевстар пояснили, что практически любая компания сможет найти в Azure Stack подходящий инструмент для решения своих бизнес-задач. Использовать платформу можно:
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в торговле для проведения инвентаризации, оптимизации заказов, логистики и организации пространства в торговых залах;
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на производствах для контроля качества продукции, проведения контроля работы оборудования и его обслуживания;
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в банках и МФО для анализа поведения клиентов и построения предиктивных моделей.
Подключайтесь к Azure Stack и повышайте рентабельность своего бизнеса с помощью современных облачных технологий.