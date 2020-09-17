В Украине за сутки рекордные 3 584 заболевших COVID-19

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 3 584 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1589 человек, 60 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



Днем ранее, 16 сентября, было 2 958 новых инфицрованных, 15 сентября, сообщалось о 2 905 заболевших COVID-19, 14 сентября было 2 462 новых инфицированных, 13 сентября сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных на тот момент 3 144 выявленных инфицированных.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 166 244 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 400 человек, выздоровели - 73 913 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 88 931 человек, что на 1 935 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (483), Тернопольской (390) областях, Киеве (379) и в Одесской области (325).



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 767 подозрений на заболевание COVID-19.

