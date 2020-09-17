Ефермов высказался о Путине и мести за свою деятельность

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, высказался о своей деятельности в проекте «Гражданин поэт», из-за которой ему могли мстить. Интервью с актером опубликовал «Московский комсомолец».



Ефремова спросили, считает ли он, что ему подсунули плохого адвоката и дали большой срок в отместку за «Гражданина поэта». Артист заявил, что, как ему рассказывали, президент России Владимир Путин «любит смотреть только КВН и "Гражданина поэта"».



Актер добавил, что единственная вещь, за которую ему могли мстить, — песня про Росгвардию из «Гражданина поэта». «И если мстили бы, то за "росгвардейку". А вообще больше всего в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу [Медведеву]», — отметил он.



16 сентября сообщалось, что Ефремов прокомментировал смертельное ДТП словами «пить надо меньше».



8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав.



Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

