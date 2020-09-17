Тихановская заявила о подготовке публичного списка силовиков и чиновников, причастных к пыткам протестующих в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке списка чиновников и силовиков, которые причастны к незаконным задержаниям, пыткам и издевательствам над протестующими. Об этом этом пресс-служба Тихановской сообщила в телеграм-канале «Пул первой».



«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. <…> Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом „Черная книга Беларуси“», — заявила Тихановская.



По ее словам, список будет назван в честь первого погибшего во время протестов Александра Тарайковского. «Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», — добавила Тихановская.



В первые дни белорусских протестов, начавшихся 9 августа, сотрудники силовых структур массово задерживали протестующих и случайных прохожих, избивали их и издевались над ними. В ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения. Подтвержден как минимум один случай изнасилования задержанного дубинкой.



11 сентября оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, который играет важную роль в координации протестов в Беларуси, заявил о получении базы «с десятками тысяч личных данных» сотрудников правоохранительных органов. Nexta Live заявил, что начнет публиковать полученные данные на следующей неделе.



16 сентября Nexta Live опубликовал имена и некоторые личные данные 12 сотрудников минского ОМОНа, которые, как утверждается, «отдавал приказы о зверствах» или участвовал в них.

