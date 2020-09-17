В Украине в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание

В ближайшие сутки на территории Украины ожидается значительное похолодание, связанное с перемещением холодного арктического воздуха с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу, 18 сентября, в Украине без осадков, только в северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Ночью в западных и северных областях ожидается резкое снижение температуры ночью - до 4-9° тепла (в западных областях на почве местами заморозки 0-3°), днем до 10-15° тепла. На остальной территории ночью 9-14° (на побережье морей до 17)°, днем 14-19°, в южной части до 22°.



В Киеве ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, самая высокая температура днем 18 сентября была зафиксирована в 2015 году и составила 29,7° выше ноля, самая низкая ночью – 1,4° выше нуля в 1958 году.



В субботу, 19 сентября, в Украине ожидается холодная погода без осадков. Температура ночью 3-8°, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла. В Закарпатской области и на юге страны ночью 5-10°, днем 18-23°.



Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с.



В Киеве без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17° .



17 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

