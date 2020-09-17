Состояние Кернеса остается стабильно тяжелым

Городской голова Харькова Геннадий Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда был доставлен в ночь на четверг, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



"Сейчас мэр проходит дополнительное полное обследование в больнице и только после этого врачи определятся с тем, как будут его лечить дальше", - сказал Сидоренко на брифинге в четверг.



Он сообщил, что Кернеса доставили в Германию специализированным медицинским самолетом в противоковидной капсуле в соответствии с требованиями медицинских протоколов. По словам Сидоренко, Кернес был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.



Директор департамента сообщил, что состояние мэра по-прежнему стабильно тяжелое, но он в сознании.

