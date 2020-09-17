Жертва репрессий

«Зеленый» нардеп Саша Юрченко пал жертвой жуткого казуса понимания, имеющего под собой огромную правовую лакуну в виде, с…ка, коллизии норм законодательства. Плюс агент НАБУ, нагло провоцировавший его на взятку, оказался лексически тупым ублюдком. Ведь чего на самом деле хотел Саша, который стоял на майдане, записался в «правосеки» и таки пролез в список партии Зеленского? Он чисто хотел пожрать.



Внимательно слушал записи разговоров участников операции, которые выложил в своем «Фейсбуке» обладатель сгоревшего «мерса», а также петушатника-самостроя на крыше Гео Лерос. Исключен из фракции «слуг» за сотрудничество с Богданом (экс-глава Офиса президента) и НАБУ. Да и, честно говоря, муралист он был херовый. Записи операции НАБУистов появились у Лероса на час раньше, чем на сайте самого Бюро, признанного Конституционным судом абсолютно незаконным сбродом случайных людей, которые непонятно как назначаются и управляются. К этому вопросу мы еще вернемся.



На записи четко слышно и местами видно ширинку Юрченко… Ну камера так была установлена. А слышно было, что экс-«правосек» лишь просил у детектива, прикинувшегося комерсом по твердым отходам, «плюшек» и «кусочек пирога». Проголодался наш ребятенок. Все, б…ть, о народе думает, о программе Зеленского, который в Австрии рассказывает об украинском тунце.



Фактически возникла путаница: Юрченко хотел плюшек с изюмом, а его стали паковать долларами и еще вдобавок пакуют в цугундер (не путать с одноименным интернет-форумом). Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова, которая раздумала идти на место идиота Малюськи (министр юстиции), подписала сегодня «пидозру».



Теперь депутата посадить – как два пальца помыть в туалете Рады. Не надо трижды голосовать в сессионном зале за лишние неприкосновенности, привлечение к ответственности и прочую чушь. Достаточно одной подписи прокурорши. И все, суши плюшки.



Квин с Сытником забили стрелку, на которой Кристина пообещала не отдавать Артема на растерзание возбужденной гендерно неоднородной толпе. Решили продемонстрировать эффективность работы плода соития ФБР и украинской антиконституционной действительности

Как только послы раздуплились после большой паузы, КС опять плюнул им в спаржевый суп. Сложилась патовая ситуация, из которой даже Юрченко не поможет выбраться. Еще одно громкое дело НАБУ – прослушка судей окружного административного суда («дело Вовка») тоже развалилось. Вовк технично поимел и НАБУ, и САП, и кое-кого еще

Но в данном случае Юрченко не виноват. Он стал заложником подковерной борьбы послов «большой европейской семерки», Госдепа США, посольства США в Киеве, НАБУ, офиса президента и фирмы, торгующей бананами на рынках Киевской области. Очень сложная комбинация, в которой участвовали десятки членов и членкинь разнообразных спецслужб.Мой долг – распутать этот клубок. Все началось в одно прекрасное осеннее утро, когда Виталя Шабунин особо удачно поборолся с коррупцией в резиденции временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Он выполнил все строгие требования нашего стратегического партнера и сумел дважды достичь двухпартийного консенсуса в деле поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. И тут вбежал сбледнувший секретарь. Или секретарша. Сейчас не модно акцентировать внимание на половой принадлежности главных действующих лиц. Вполне достаточно, чтобы они были афроамериканцами, инвалидами и лесбиянками. Короче, вбежавший спугнул покуривающего после консенсуса Шабунина страшным криком: «Нам песец!».Оказывается, Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины. Это означает, что его обрезали в полномочиях по самые, скажем так, уши. А НАБУ – это плоть от плоти Квин, Йованович и Кента. Их любимое детище, рожденное в муках и деньгах американских налогоплательщиков, благополучно осевших в карманах вышеупомянутых лиц. Плюс Виталий и Сытник с Гизо Углавой (первый зам Артема, предпоследний грузинский реформатор первого, еще порошенковского набора).Для них всех решение КС было страшным ударом. Все равно как веслом по айфону Шабунина. Сытник обрывает закрытую линию связи с американским посольством, Виталий обрывает бирку с новых трусов… Короче, паника.Как быть? Квин с Сытником забили стрелку, на которой Кристина пообещала не отдавать Артема на растерзание возбужденной гендерно неоднородной толпе. Решили продемонстрировать эффективность работы плода соития ФБР и украинской антиконституционной действительности.Выбор был не особо велик. Абсолютное большинство антикоррупционных операций НАБУ базируются на стандартной схеме: объекту разработки предлагают деньги, а потом смотрят, что из этого получается. Единственно отличие – сейчас агенты Бюро больше не сосут своим клиентам.После того, как легендарный, широко известный в узких кругах «агент Катерина» сделала минет депутату Розенблату в рамках дела о янтарной мафии, она ушла из профессии. Не знаю, почему она завязала. То ли с Розенблатом что-то не так, то ли сказалась обычная психологическая усталость.В активной фазе как раз оказалось дело Юрченко. Решающее значение имел тот факт, что вечно голодный депутат состоял во фракции «зеленых». НАБУ хотело продемонстрировать, что у него на крючке куча членов президентской фракции, поэтому нельзя их так унижать с помощью Конституционного суда. Так была предопределена судьба экс-«правосека».Вроде бы все получилось, и Виталий Шабунин даже предложил отпраздновать это событие в резиденции пижамной вечеринкой. Тема приободрился, перестал бухать с утра, и у него перед глазами как бы замаячила перспектива. Но перспектива оказалась все тем же северным пушным зверем, который опять зашел к Сытнику со стороны Конституционного суда. Судьи не успокаивались и на этот раз не оставили от закона о НАБУ камня на камне. Разнесли в клочья. Оказывается, сформировали Бюро через ж…пу. Какие-то международные эксперты, подозрительные фрики, превышение полномочий, никто не понимает, с какого перепуга эта фигня продолжает функционировать.Очень циничное решение. Главное, одновременно с преступным вердиктом появилось заявление европейских послов по поводу первого решения КС. Насчет незаконности назначения Сытника. Послы призвали Офис президента и лично Зеленского беречь как сгоревшую крышу Шабунина «европейские антикоррупционные ценности» в виде «американской карающей тройки»: НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. Вообще не имеет никакого значения, что свыше 70 процентов населения страны считает эти структуры бесполезными наростами.И как только послы раздуплились после большой паузы, КС опять плюнул им в спаржевый суп. Сложилась патовая ситуация, из которой даже Юрченко не поможет выбраться. Еще одно громкое дело НАБУ – прослушка судей окружного административного суда («дело Вовка») тоже развалилось. Вовк технично поимел и НАБУ, и САП, и кое-кого еще. Но история еще не закончена. Шабунин сейчас угрожает лишением американской визы всем, кто открыто выступит против Сытника. Квин дала ему полный карт-бланш после того, как дала. Короче, свободу голодному Юрченко!