За помощника депутата Юрченка внесли залог

За Ивана Фищенко, который является помощником народного депутата Александра Юрченко, внесли залог в размере более миллиона гривень.



Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретар Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.



"Вчера за него внесли залог в полном объеме", - сказала она.



Как сообщалось, ранее ВАКС избрал помощнику народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко - Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога более 1 млн грн.



13 сентября народный депутат Гео Лерос сообщил в соцсети, что несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 20 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами ".



Лерос утверждал, что НАБУ собрало достаточно доказательств, и обвинил генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что она якобы "блокирует санкцию" в отношении Юрченко.



15 сентября генпрокурор Венедиктова заявила, что получила от Национального антикоррупционного бюро письмо с просьбой подписать уведомление о подозрении народному депутату Александру Юрченко, однако доказательств недостаточно.



Одновременно НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки народному депутату Юрченко и призвало генпрокурора согласовать ему подозрение.



17 сентября генпрокурор сообщила, что подписала подозрение Юрченко.



