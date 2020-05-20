Что такое молочница и как она начинается

Согласно статистике, каждая вторая женщина сталкивается с молочницей, которая имеет научное название кандидоз. Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний половой сферы вызвано дрожжеподобными грибками рода Candida. Их постоянное присутствие в нашем организме является нормой, но иногда количество микроорганизмов существенно увеличивается. Это происходит по самым разным причинам, начиная от приема антибиотиков, неправильного питания и несоблюдения правил личной гигиены, заканчивая болезнями, которые передаются половым путем. В результате появляются характерные неприятные симптомы, при которых помогают таблетки от молочницы любого вида. Как правило, клиническая картина кандидоза довольно яркая:

дискомфортный зуд и болезненное жжение, которые усиливаются с каждым днем, после мочеиспускания и во время секса,

обильные творожистые выделения (слизь с увеличивающимся количеством белых комочков);

покраснение и отечность половых губ, слизистой оболочки влагалища,

неприятный кисловатый запах.

Поскольку многие женские болезни сопровождаются похожей симптоматикой, кандидоз часто путают с трихомониазом. На самом деле, он отличается гнойными, очень обильными выделениями, иногда пенистыми, желтоватыми или зеленоватыми. Также молочница очень схожа с бактериальным вагинозом, но у него нет своего конкретного возбудителя, выделения жидкие, могут пениться и неприятно пахнуть рыбой.

Как противостоять опасной инфекции

Диагностику молочницы проводит только врач, учитывая характерную клиническую картину, при необходимости назначаются определенные анализы. На основании подтвержденного диагноза специалист подбирает эффективное лечение для каждого конкретного случая – системное и последовательное. Обычный курс предполагает использование свечей или мази, а также пероральных средств в одноразовом порядке. Если кандидоз хронический и обостряется более 4 раз в год, помогает двухнедельная местная терапия в сочетании с противогрибковыми таблетками от молочницы три раза в неделю. Для предупреждения риска возможного обострения необходимы профилактические меры.

В первую очередь, важно соблюдать правила личной гигиены, не носить синтетическое и сильно обтягивающее белье, не допускать случайных незащищенных половых актов, позаботиться об укреплении иммунитета. Поскольку для размножения грибков Candida благоприятным фоном становятся недосыпы и стрессы, следует их исключить. Также нужно пересмотреть рацион, чтобы в нем было значительно меньше:

конфет,

печенья,

сладких газированных напитков,

белого хлеба,

шлифованного риса,

дрожжей,

жирной и острой пищи.

Бывают такие случаи, когда молочница становится отдельным симптомом какой-либо основной патологии, протекающей в скрытой форме. Поэтому нельзя игнорировать регулярное посещение гинеколога два раза в год и необходимые диагностические обследования.