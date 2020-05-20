Что такое молочница и как она начинается

Что такое молочница и как она начинается

Согласно статистике, каждая вторая женщина сталкивается с молочницей, которая имеет научное название кандидоз. Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний половой сферы вызвано дрожжеподобными грибками рода Candida. Их постоянное присутствие в нашем организме является нормой, но иногда количество микроорганизмов существенно увеличивается. Это происходит по самым разным причинам, начиная от приема антибиотиков, неправильного питания и несоблюдения правил личной гигиены, заканчивая болезнями, которые передаются половым путем. В результате появляются характерные неприятные симптомы, при которых помогают таблетки от молочницы любого вида. Как правило, клиническая картина кандидоза довольно яркая:

  • дискомфортный зуд и болезненное жжение, которые усиливаются с каждым днем, после мочеиспускания и во время секса,

  • обильные творожистые выделения (слизь с увеличивающимся количеством белых комочков);

  • покраснение и отечность половых губ, слизистой оболочки влагалища,

  • неприятный кисловатый запах.

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Поскольку многие женские болезни сопровождаются похожей симптоматикой, кандидоз часто путают с трихомониазом. На самом деле, он отличается гнойными, очень обильными выделениями, иногда пенистыми, желтоватыми или зеленоватыми. Также молочница очень схожа с бактериальным вагинозом, но у него нет своего конкретного возбудителя, выделения жидкие, могут пениться и неприятно пахнуть рыбой.

Как противостоять опасной инфекции

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Диагностику молочницы проводит только врач, учитывая характерную клиническую картину, при необходимости назначаются определенные анализы. На основании подтвержденного диагноза специалист подбирает эффективное лечение для каждого конкретного случая – системное и последовательное. Обычный курс предполагает использование свечей или мази, а также пероральных средств в одноразовом порядке. Если кандидоз хронический и обостряется более 4 раз в год, помогает двухнедельная местная терапия в сочетании с противогрибковыми таблетками от молочницы три раза в неделю. Для предупреждения риска возможного обострения необходимы профилактические меры.

В первую очередь, важно соблюдать правила личной гигиены, не носить синтетическое и сильно обтягивающее белье, не допускать случайных незащищенных половых актов, позаботиться об укреплении иммунитета. Поскольку для размножения грибков Candida благоприятным фоном становятся недосыпы и стрессы, следует их исключить. Также нужно пересмотреть рацион, чтобы в нем было значительно меньше:

  • конфет,

  • печенья,

  • сладких газированных напитков,

  • белого хлеба,

  • шлифованного риса,

  • дрожжей,

  • жирной и острой пищи.

Бывают такие случаи, когда молочница становится отдельным симптомом какой-либо основной патологии, протекающей в скрытой форме. Поэтому нельзя игнорировать регулярное посещение гинеколога два раза в год и необходимые диагностические обследования.