ВР разрешила увеличить местные заимствования на ремонт дорог

Народные депутаты в четверг, 17 сентября, приняли в целом закон, позволяющий увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство дорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.



Соответствующий законопроект №3991 поддержали 255 народных депутатов.



Также документ предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн.



Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.



Таким образом, проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.



В то же время - предусматривает на 2,16 млрд грн сокращение расходов на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

