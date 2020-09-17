В 2020 году открыто 52 уголовных производства по госизмене, - СБУ

С начала 2020 года по материалам контрразведки СБУ начала 52 уголовных производства по государственной измене, а также еще 27 дел открыто по созданию террористической группы или организации.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто о создании террористической группы или организации, и по 2 - по диверсии, шпионаже и терактах", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины.



В качестве примера СБУ приводит факты, где государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций "А" Валерию Шайтанову. Он находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО / ООС.



Подозрение о совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился на оккупированной Луганщине. А потом он и еще три человека собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни.



Кроме того сообщается, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы, задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.



"В целом, по материалам контрразведки, СБУ с начала 2020 года начала 221 уголовное производство. В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену", - говорится в сообщении.



Отмечается, в частности, к 12 годам лишения свободы приговорен бывший правоохранитель Олег Смородинов, который по заданию ФСБ совершил убийство начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура.



За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, до 12 лет лишения свободы осуждены двое граждан Украины. Свою задачу они получили от представителей контролируемого российскими спецслужбами так называемого "ЦСО МГБ ДНР".



Также к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".

