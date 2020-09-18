Захарова рассказала о целях Запада в ситуации с Навальным

Цель западных стран в ситуации с Алексеем Навальным - нанести удар по отношениям России и Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Основная задача сегодняшнего дня, по крайней мере, так складывается, нанести удар по отношениям нашей страны, в частности с Евросоюзом и со странами, которые входят непосредственно в это объединение. Все идет в этом русле, и это выгодно. Кому? Опять же, мы знаем всех тех, кто из года в год занимался лоббированием русофобии по всему миру в различных уголках нашей планеты", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".



Комментируя сведение Западом в один трек проблематику Белоруссии и Навального, Захарова отметила, что любой тезис будет использоваться, чтобы держать повышенным антироссийский градус. "Любой тезис, любая зацепка, любая причина будет найдена для того, чтобы держать этот антироссийский градус повышенным, и для того, чтобы не выпускать из цепких лап русофобской части лоббистов данную тему", - отметила она.



По мнению Захаровой, все это используется для продвижения Западом собственных интересов. В частности, она привела в пример ситуацию вокруг газопровода "Северный поток 2".

