Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов

Белоруссия не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами: эти выборы состоялись и они законны, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.



Депутаты Европарламента ранее отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.

"Сегодня они подключили еще одну, как они считают, термоядерную бомбу. "Взорвали". В Брюсселе не то Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы", - сказал Лукашенко, выступая на женском форуме в "Минск-Арене". Трансляцию выступления ведет в Youtube Белтелерадиокомпания.

"На этот счет хочу сказать следующее... Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны", - подчеркнул глава государства.

