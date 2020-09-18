В ОП предостерегли от спекуляций по САП

Участникам общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства следует воздержаться от чрезмерных эмоций, а также от спекулятивных оценок работы конкретных чиновников в антикоррупционных органах. Об этом говорится в заявлении офиса президента, опубликованном в четверг, 17 сентября.

"Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - подчеркивается в заявлении.



Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности, отмечают в офисе президента.



Там полагают, что должны существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры - прежде всего в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров.



Также в офисе президента напомнили, что первого руководителя САП свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должности.



"При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности", - подчеркивается в заявлении.



Ранее посольства США и ЕС заявили, что дальнейшая финансовая поддержка властей Украины будет зависеть от избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Напомним, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП, несмотря на предостережения западных кредиторов.

