Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение - Резников

Реинтеграция временно оккупированных районов Донбасса продлится минимум одно поколение. Об этом сказал во время выступления в парламенте вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.



"Хочу поблагодарить одну из фракций, которая вспомнила один из моих тезисов. Они спросили, почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет? Потому что это правда", - сказал Резников.



По его словам, реинтеграция ВОТ не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.



"Ибо мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, каторая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", - подчеркнул вице-премьер.



Он отметил также, что об этом говорит мировой опыт. В Германии и сейчас заметны различия между западом и востоком, хотя прошло более 30 лет, а стартовые условия были другие.

