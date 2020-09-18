Товарищ Чаплин

Сегодня очень интересная дата. Не юбилейная, но весьма поучительная в контексте нынешних событий в США и поисков российского вмешательства в выборы. 17 сентября 1952 года самый знаменитый комик всех времен и народов Чарли Чаплин отправился в Лондон на мировую премьеру своего фильма «Огни рампы». Днем позже директор ФБР Эдгар Гувер закрыл ему въезд в США. Фактически это была депортация. Чаплина признали угрозой национальной безопасности США и чуть ли не агентом Москвы.



Легенда немого кино Чарли Чаплин никогда не имел американского гражданства. Он приехал в Штаты в 1912 году, всего за 5 лет сделал головокружительную карьеру и уже в 1917 году стал самым высокооплачиваемым актером в мире, заключив контракт на $1 млн. А в 1919 году совместно с Дугласом Фэрбенксом, Мэри Пикфорд и Дэвидом Гриффитом основал кинокомпанию United Artists.



Его проблемы начались в середине 20-х годов, когда главой ФБР в 1924 году стал Эдвард Гувер. По одной из версий, на Чаплина настучал его коллега, актер Бастер Китон. Он сообщил, что подвыпивший комик нахваливал идеи коммунизма, которые позволят искоренить бедность и сделать так, чтобы у каждого ребенка было достаточно еды, обувь на ногах и крыша над головой. Крамольные мысли!



За Чаплиным установили слежку агенты федерального ведомства. К началу Второй мировой войны его досье составляло почти 2 тыс. страниц. Включая рецензии на фильмы, в которых явно просматривались «красные ценности». Но он этого не замечал. Один за другим в прокат выходили фильмы о трогательных злоключениях симпатичного бродяги: «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена».



Именно в фильме «Новые времена», снятом в разгар Большой депрессии 1936 году, Чаплин окончательно «выдал» себя. Его герой поднимает и возвращает дорожным рабочим выпавший из автомобиля красный флажок и не замечает за своей спиной рабочей демонстрации. Полиция разгоняет демонстрацию и забирает Чарли как зачинщика.



В отместку спецслужбам Чаплин в 1947 году снимает остросоциальный фильм «Мсье Верду», в котором полностью отказывается от своего старого персонажа – уличного бродяги и откровенно критикует «гримасы капитализма». По сути, он бросает вызов своим преследователям. Дескать, и что вы теперь мне сможете сделать? На хвост соли насыпать?

Шесть лет, задействовав резидентуру по всему миру (включая Кению, где Чаплин охотился), MI5 подшивала к делу газетные статьи о Чаплине в советской прессе, поздравительную телеграмму Григория Александрова и Любови Орловой, искала подтверждения слухов, что Чаплин – никакой не Чаплин и родился не в Лондоне. Но не было найдено ничего

Смешно было всем, но не Гуверу. Он ищет и не находит доказательства, что Чарли Чаплин сознательно ведет антиамериканскую деятельность, получая для этого тайное финансирование из-за границы. Учитывая, что на то время у Чаплина уже был роскошный особняк в Беверли-Хиллс, где, кроме сорока комнат, имелись большой кинозал и даже орган, на котором приглашенные музыканты играли за ужином фуги Баха, в деньгах он явно не нуждался. Потуги федеральных агентов по поиску компромата артиста только раззадоривали.К началу 40-х годов политическая позиция Чарли Чаплина становится более выраженной. Он снимает на свои деньги и по собственному сценарию фильм «Великий диктатор», ставший образцом едкой сатиры на Адольфа Гитлера (как пишут кинокритики). Антивоенная комедия сразу же стала международным хитом, запрещенным в ряде стран по цензурным соображениям.Тем временем Гувер сменил тактику. Сотрудники ФБР взяли под контроль историю актрисы Джоан Барри, которая назвала Чаплина отцом своего ребенка. Согласно материалам дела, ФБР зафиксировало две прерванные беременности во время этого романа (!) и рождение 2 октября 1943 года девочки Кэрол Энн. На Чаплина был подан иск в суд по обвинению в «аморалке». Суд признал отцовство Чаплина, но оправдал по другим статьям обвинения. Впоследствии выяснилось, что Кэрол Энн не была его дочерью.В отместку спецслужбам Чаплин в 1947 году снимает остросоциальный фильм «Мсье Верду», в котором полностью отказывается от своего старого персонажа – уличного бродяги и откровенно критикует «гримасы капитализма». По сути, он бросает вызов своим преследователям. Дескать, и что вы теперь мне сможете сделать? На хвост соли насыпать?Неизвестно, сколько бы продолжалось почти комедийное противостояние кинозвезды с директором ФБР, если бы в США не наступила «эпоха маккартизма». 9 февраля 1950 года сенатор Джозеф Маккарти выступил с речью, в которой заявил о проникновении сторонников коммунизма в структуры госуправления США. Он утверждал, что в Госдепартаменте работало 205 приверженцев коммунистической идеологии.С этого дня принято вести отсчет борьбы в США с коммунистическим влиянием, которое самым непосредственным образом коснулась киноиндустрии. В так называемый «черный список» попали оскароносный сценарист Далтон Трамбо, Джон Хоуард Лоусон, Жюль Дассен (отец знаменитого певца Джо Дассена), композитор Леонард Бернстайн и многие другие.«Охота на ведьм» сопровождалась взаимными доносами, предательством близких друзей, сотнями загубленных судеб, десятками самоубийств и арестов. И закончилась обнаружением коммунистов в окружении самого президента Дуайта Эйзенхауэра. После чего, правда, «подвиги» Маккарти перестали вызывать восторг политической элиты.Но Чарли Чаплину повезло. Он выехал из Штатов в самый разгар «маккартизма», в сентябре 1952 года. И Гувер, воспользовавшись моментом, сумел добиться, чтобы иммиграционные службы запретили ему обратный въезд в США. А так бы мог оказаться и в худшем положении.Кстати, ФБР не просто так отпустило Чаплина – его передали на попечение британской контрразведки MI5. Несколько лет назад она раскрыла досье, которое вела по запросу ФБР с октября 1952 года по сентябрь 1958-го.Шесть лет, задействовав резидентуру по всему миру (включая Кению, где Чаплин охотился), MI5 подшивала к делу газетные статьи о Чаплине в советской прессе, поздравительную телеграмму Григория Александрова и Любови Орловой, искала подтверждения слухов, что Чаплин – никакой не Чаплин и родился не в Лондоне. Но не было найдено ничего. В том числе никаких доказательств его французских или русских корней.Великий актер все это прекрасно видел и понимал. И в 1957 году снял сатирический фильм "Король в Нью-Йорке", где жертвой прототипа Гувера становился Игорь Шадов, низвергнутый король Эстровии, на свою беду сдружившийся с десятилетним «коммунистом». Это был его последний ответ преследователям: через год британское досье закрыли.Чем закончились попытки разоблачения «товарища Чаплина», общеизвестно. 2 мая 1957 года сенатор Маккарти умер в возрасте 48 лет от заболевания печени. Говорят, причиной стали проблемы с алкоголем. Эдгар Гувер еще много лет возглавлял ФБР. Он умер 2 мая 1972 года, спустя ровно месяц после того, как Чаплин посетил США по краткосрочной визе, чтобы присутствовать на церемонии вручения ему премии "Оскар" за фильм “Огни рампы”. Награда ждала героя целых 20 лет.Своего главного преследователя Чаплин пережил на 5 лет – он умер 25 декабря 1977 года в Швейцарии, наблюдая издалека за кризисом Голливуда, затянувшимся почти на 20 лет. По оценкам историков кинематографа, американская киноиндустрия, выбираясь из творческой и финансовой колеи “охотой на ведьм”, надолго уступила ведущие позиции французскому и итальянскому кино и с трудом вернула себе лидерство уже в 80-х за счет зрелищных блокбастеров.Но это было уже совсем другое кино, в котором не осталось ни капли изящного чаплинского духа.