Укрпочта отправляет в принудительный отпуск часть сотрудников

Укрпочта отправляет в принудительный отпуск часть сотрудников, чтобы заменить ими заболевших. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский в эфире KSE Business Transformation Week в пятницу, 18 сентября.



"Поскольку никто не знал, как с этим работать, я разработал свою методику. Я принудительно отправляю 20% работников из каждого подразделения в отпуск. И таким образом, когда кто-то заболеет в подразделении - мы отправляем людей на тесты и карантин, если это необходимо, дезинфицируем подразделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам", - сказал Смелянский.



За время карантина компания ни разу не нарушила график доставки пенсий и даже увеличила показатели работы, добавил глава компании.



"Укрпочта доставляет пенсии 4 млн пенсионеров, а это группа риска. У нас работает 65 тысяч сотрудников. Буквально перед нашим разговором еще одно отделение отчиталось о больном клиенте и потенциально - сотрудниках", - продолжил Смелянский.



Даже с резервом в 20% штата очень сложно настроить работу 35 объектов сортировки и 12 тысяч отделений - иногда приходится отправлять дополнительные передвижные отделения, одевать сотрудников в спецкостюмы, резюмировал гендиректор почты.

