Беларусь привлекла резерв для охраны границ

Для усиленной охраны границ привлекли тактический резерв, сообщили в пятницу, 18 сентября, в Пограничном комитете Беларуси.



"Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что меры принимаются с учетом складывающейся ситуации на каждом конкретном направлении.



Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и выезд в пределах пропускной способности.

