Зеленский раскритиковал Порошенко за слухи о потере безвиза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделяет позицию западных партнеров касательно необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Об этом в пятницу, 18 сентября, глава государства сказал на пресс-брифинге во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область.



"У нас нормальная коммуникация с нашими западными партнерами. Я понимаю, что речь идет о составе комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Я внимательно читал то, что заявили западные партнеры, представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, прозрачно работала и прозрачно отбирала будущего профессионального руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может", - сказал Зеленский.



Также президент отказался комментировать заявления украинских политиков об угрозе потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом, так как у них нет полномочий "ни предоставлять безвиз, ни отбирать" его.



"Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх" Украины, "хозяин" Украины. Хотя у этого человека было пять лет, чтобы показать и отстроить Украину", - сказал Зеленский, намекая на своего предшественника на посту президента Петра Порошенко.



Ранее лидер "Европейской солидарности" заявил, что партия требует пересмотреть решение Верховной Рады касательно формирования конкурсной комиссии по отбору нового главы САП. Порошенко утверждал, что действия парламента поставили под угрозу безвизовый режим с ЕС.

