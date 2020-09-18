В Израиле снова начали действовать ограничения из-за коронавируса

В Израиле по всей стране вновь начали действовать ограничительные меры из-за COVID-19, сообщает издание The Times of Israel.



Общенациональный "локдаун" начал действовать с 14:00 и, как ожидается, продлится до 11 октября. На улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мер.



Штраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических - $1450.



В рамках действия подобного режима не будут работать торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны.



Гражданам запретят удаляться от дома или места проживания более чем на 500 метров за исключением ряда случаев. Например, разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи, на похороны, для необходимого ухода за домашними животными, на работу.



Государственные и частные предприятия, которые не ведут прием населения, а также жизненно важные предприятия продолжат работу в соответствии с предписаниями Минфина страны.



Аптеки и продуктовые магазины не закрывают, также израильтянам на время карантина разрешено заниматься спортом в одиночку, например, бегать.



На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 20 человек, а в закрытом - не более 10 человек. Это же касается и проведения молитв.



В Израиле в последний месяц резко обострилась ситуация с коронавирусом. В начале пандемии эта страна, по сравнению с другими странами мира, относительно слабо пострадала от COVID-19, власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться, и в последние дни в Израиле фиксируют 4-5 тыс. случаев заражений в день.

