Польша может ввести национальные санкции против Беларуси

Польша рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси. Подробностей о том, кто войдет в санкционный список, пока нет.



Об этом в ходе переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил польский лидер Анджей Дуда, передает Reuters.



Сообщается, что Дуда в ходе телефонного разговора заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. При этом отмечается, что Литва, Латвия и Эстония уже ввели запрет на поездки белорусского лидера Александра Лукашенко и 29 других официальных лиц. Страны Балтии ввели санкции, не дожидаясь общего решение Европейского союза.

