Синоптик рассказала о погоде на выходных

В Украине на выходных, 19 и 20 сентября, будут теплые дни и холодные ночи. В Киевской области возможны даже заморозки. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, облачность понемногу уходит из Украины и на смену приходит ясное небо. Днем в субботу и воскресенье на улице будет относительно тепло: 17-22 градуса тепла, на юге до 24 градусов.



"Прояснения, чистое небо ночью усилят вероятность заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины. (…) Итак, выходные – холодная ночь, относительно теплый день и солнышко. Завтра на востоке Украины еще задержится сильный ветер", – отметила она.



В Киеве 19-20 сентября дождей не будет, а ночь ожидается холодной – 5-8 градусов тепла. В окрестностях города заморозки 0-3 градуса мороза, днем около 20 градусов тепла.



Синоптик также рассказала, что на следующей неделе еще потеплеет, а осадки маловероятны.

