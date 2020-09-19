Трамп обвинил Россию в краже данных о технологии ракеты
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия. Это якобы произошло при администрации его предшественника Барака Обамы.
Такое заявление он сделал во время предвыборного митинга в Миннесоте.
Глава Белого дома отметил, что у России есть гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее обычной ракеты.
По словам американского лидера, Москва сумела получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.
Вместе с тем Трамп заявил, что у США имеется значительно более быстрая ракета.
Источник: РБК-Украина
11:18