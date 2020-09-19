Трамп обвинил Россию в краже данных о технологии ракеты

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия. Это якобы произошло при администрации его предшественника Барака Обамы.



Такое заявление он сделал во время предвыборного митинга в Миннесоте.



Глава Белого дома отметил, что у России есть гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее обычной ракеты.



По словам американского лидера, Москва сумела получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.



Вместе с тем Трамп заявил, что у США имеется значительно более быстрая ракета.

