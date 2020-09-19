Организаторы назвали варианты Евровидения 2021

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидения представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщается на сайте конкурса.



Уточняется, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.



Так, первый вариант предполагает традиционный формат с исполнителями, делегациями из разных стран и зрителями в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В этом случае конкурсанты смогут также посетить мероприятия в Роттердаме и в его окрестностях.



Второй сценарий предусматривает введение дистанции в 1,5 м между артистами, а также среди зрителей. Также будет сокращено число членов делегаций и представителей прессы.



Согласно третьему варианту, помимо дистанции, будет ограничено число выступающих музыкантов. Конкурсанты смогут выступить удаленно из своих стран.



Четвертым сценарием предусматривается проведение конкурса в отсутствие зрителей и без организации других мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy.



Окончательное решение о формате проведения Евровидения-2021 примут в начале следующего года.

