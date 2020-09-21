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- Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"
Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"
В сети появился трейлер второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Он был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы во вторник, 15 сентября.
Главные роли в сериале играют Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито. Шоураннером шоу остался Джон Фавро ("Железный человек", "Король Лев"). Среди режиссеров нового сезона также, в частности, указаны Брайс Даллас Ховард и Роберт Родригес.
Премьера состоится 30 октября на стриминговом сервисе Disney+.
Как пишет Variety, в новых сериях Мандалорец будет пытаться вернуть Дитя на его родную планету. По данным издания, уже идет работа над третьим сезоном.
Источник: Корреспондент
09:30