Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Он был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы во вторник, 15 сентября.



Главные роли в сериале играют Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито. Шоураннером шоу остался Джон Фавро ("Железный человек", "Король Лев"). Среди режиссеров нового сезона также, в частности, указаны Брайс Даллас Ховард и Роберт Родригес.



Премьера состоится 30 октября на стриминговом сервисе Disney+.



Как пишет Variety, в новых сериях Мандалорец будет пытаться вернуть Дитя на его родную планету. По данным издания, уже идет работа над третьим сезоном.





