Лучшей картиной «Кинотавра» стал якутский фильм «Пугало»

Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» получил якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало», сообщает «РИА Новости».



Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в «Пугале» главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль. Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму Давыдова приз имени Даниила Дондурея.



«Я в шоке. Якутское кино впервые на «Кинотавре», и сразу Гран-при, мы в шоке», — сказал Давыдов во время вручения награды.



Главная героиня — знахарка-отшельница, обладающая даром исцелять. Люди сторонятся ее, но приходят к ней тайком, в надежде на исцеление.



Приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру получил фильм «Китобой» Филиппа Юрьева. Сыгравший в этом фильме Владимир Анохов получил награду за лучшую мужскую роль.





