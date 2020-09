Linkin Park выложили в сеть документальный фильм к юбилею

Спустя 10 лет после его выхода на DVD Linkin Park выложили документальный фильм о создании альбома A Thousand Suns в интернет. Перевыпуск фильма — подарок фанатам к юбилею пластинки.



В фильме показано, как группа записывает не только песни, вошедшие в A Thousand Suns, но и так и не увидевшие свет демо. Фильм заканчивается трогательным монологом солиста группы Честера Беннингтона, совершившего самоубийство в 2017 году.



Релиз концепт-альбома A Thousand Suns состоялся 14 сентября 2010 года. За первую неделю продаж пластинки было куплено более 523 тыс. экземпляров, а к концу года — около 1,7 млн. Всего в A Thousand Suns вошло 15 треков, среди которых синглы The Catalyst, Waiting for the End, Burning in the Skies и Iridescent.