Лошади подарят новое лекарство против COVID-19

Научно-технический институт Коста-Рики создает лекарство против коронавируса на базе лошадиных антител, передает ТАСС. В рамках работы ученые вводили шести лошадям белки SARS-CoV-2. При этом три лошади получали только часть белка. Остальные - комбинацию из четырех белков коронавируса. После четырех инъекций, проводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.



Далее у животных забрали кровь, отделили плазму от эритроцитов, выделили антитела из плазмы, очистили их и получали состав, подходящий для испытания на людях. По предварительным оценкам, одна доза антител (один флакон) обойдется примерно в 100 долларов. Но итоговая цена средства для применения на людях будет выше в 10 раз.



Комментирует работу западных коллег директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов: "Технология получения антител от животных более дешевая, быстрая. Но ее недостаток в том, что у некоторых людей эти чужеродные антитела могут вызвать аллергические реакции или иммунные ответы.



По аналогии раньше, например, использовали свиной инсулин. Со временем отказались от такого способа и перешли на человеческий, потому что белки человека работают лучше белков и не вызывают иммунных реакций".

