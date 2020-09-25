Sony представила флагманский игровой смартфон Xperia 5 II

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 5 II, который станет более производительным и компактным наследником модели Xperia 1 II.



Новый смартфон, также имеет вытянутую форму и экран с соотношением сторон 21:9. Диагональ OLED-дисплея составляет 6,1 дюйма, и экран поддерживает обновление с частотой 120 Гц. Прочие характеристики устройства стандартны для современного флагмана: смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, а также батарею емкостью 4000 мАч.



Что же касается камер, то Xperia 5 II оснащается 8-Мп фронтальной и тройной основной камерой. Последняя включает основной 12-Мп модуль с диафрагмой F/1.7, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-Мп телефото модуль с диафрагмой F/2.4 и сверхширокоугольный 12-Мп модуль с диафрагмой F/2.2. В компании отметили, что это первый смартфон, способный снимать замедленные видео в 4K HDR с частотой 120 кадров в секунду. Также смартфон можно использовать для беспроводной загрузки снимков с новых беззеркальных камер Sony.









Одной из главных особенностей Xperia 5 II является набор функций для любителей мобильных игр. Например, в играх можно установить подходящую частоту обновления экрана и скорость отклика на касание, пишет The Verge. Кроме того, смартфон дает возможность установить подачу питания от кабеля без одновременной зарядки батареи, что снижает нагрев смартфона во время работы игр. Той же цели служит и графеновый радиатор для отвода тепла от основной платы устройства.



Новый смартфон Sony появится в продаже в конце сентября, однако в компании уточнили, что начало поставок запланировано на 4 декабря. Стоимость Xperia 5 II составит 949 долларов США.

