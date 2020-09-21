Тихановская высказалась о Путине и будущих отношениях с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что считает президента России Владимира Путина мудрым руководителем, а отношения между странами видит дружескими.



Об этом она рассказала во время интервью "РБК".



"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", - сказала она.



При этом Тихановская рассказала, что не знает, почему у нее до сих пор не было официальных контактов с представителями Москвы.



"Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белоруссов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем", - рассказала она.



Однако, несмотря на это, утверждает Тихановская, ругаться Беларусь ни с кем не намерена.



"Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", - уточнила она.

