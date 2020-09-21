В горсовете Харькова отрицают, что Кернеса заразили коронавирусом по заказу Авакова

В команде мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас лечится в берлинской клинике "Шарите", назвали "вбросом" информацию о том, что городского голову намеренно заразили коронавирусом по заказу губернатора Харьковской области Алексея Кучера и министра внутренних дел Арсена Авакова.



Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета, опубликованном в воскресенье, 20 сентября.



По словам представителей горсовета, версию о намеренном заражении Кернеса распространяют его оппоненты.



"Политические оппоненты городского головы продолжают распространять фейки. Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации (Алексей Кучер - Ред.) и министр внутренних дел Украины (Арсен Аваков - Ред.). Харьковский городской совет официально заявляет - такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают", - говорится в заявлении.



В горсовете уверены, что целью распространения этой информации является дестабилизация обстановки в городе и регионе.



"Подобные информационные вбросы (в команде Кернеса - Ред.) расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась", - отмечают представители ведомства.



Авторы заявления отметили, что после введения карантина Кернес продолжал активно видеться с горожанами и проводить совещания, поэтому "неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом".



"Спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло", - добавили чиновники.



Также в горсовете поделились информацией о состоянии градоначальника, который госпитализирован с Covid-19 в берлинской клинике Charite. По словам представителей ведомства, состояние Кернеса не вызывает опасений за его жизнь у лечащих врачей, а сам пациент не находится в коме.



"Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в заявлении.



Напомним, в субботу, 12 сентября, появилась информация о том, что Кернес не появлялся на публике со Дня города Харькова, 23 августа. Тогда он участвовал в церемонии открытия нового фонтана, на которую пришло много горожан.



Уже 14 сентября городской совет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Однако чем болен мэр Харькова тогда не уточнили. На следующий день директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес болен Covid-19, а его состояние стабильно тяжелое.



Ночью 17 сентября мэр Харькова на частном самолете Bombardier Challenger 604 прилетел в клинику Charite. Состояние его оценивалось как тяжелое, но он находился в сознании. Ранее мы писали о том, что этот экстренный перелет стоил Кернесу почти 6 миллионов гривен.



