Пашаев обратился к Ефремову

Бывший адвокат сидящего в СИЗО Михаила Ефремова в эфире телеканала НТВ пожелал актеру здоровья.



"У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный", — обратился к нему юрист.



Пашаев отметил, что пообещал Ефремову не бросать его.



"В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют", — добавил он.



В июне Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три года и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.



Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.

