Операция «АнтиЛох»

Немногим меньше месяца – с 1 сентября 2020 года – действует постановление НБУ о полном раскрытии информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе. Оно адресовано в первую очередь двум тысячам небанковских учреждений, включая ломбарды, кредитование в интернете и т.п., которые стали «питомцами» Нацбанка, согласно закону о «сплите», принятому ровно год назад – 12 сентября 2019 года. Однако, гарантировать защиту населения от лоховства не может ни один «волшебный» закон или подзаконный акт... .

Согласно постановлению НБУ от 14 мая 2020 года №62, которое действует уже с 1 сентября 2020 года, банки и небанковские финансовые учреждения обязаны на своих сайтах раскрывать всю достоверную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, а также условия получения и риски.



Это означает, что по кредитам нужно писать (причем таким же по размеру и цвету шрифтом, как и рекламное сообщение):



полную годовую процентную ставку;



общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии, платежи по сопутствующим услугам и перечень этих услуг);



периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий;



штрафы и пеню в случае просрочки платежей.



По депозитам необходимо указывать:



годовую процентную ставку;



срок вклада;



условия для досрочного снятия;



информацию о платежах за дополнительные услуги банка и т.п.



Кроме того, на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребкредитами. В SMS-информировании о движении средств по карточке нужно отдельно сообщать о количестве собственных денег на текущем счете клиента и о размере кредитного лимита, а не плюсовать эти суммы.

Похоже, что эпоха тотального лоховства, все эти «кредиты без паспорта и справки о доходах», «кредиты под 0% за 10 минут» и т.д., подходит к концу. Конечно, главной проблемой наших граждан является то, что они не читают условий договоров. Ни крупным шрифтом, ни мелким



По оформлению платежных карт вообще есть целый ряд новшеств. Штрафы за просрочку и другие «грехи» должны быть указаны и в анкетах, которые клиент заполняет, открывая счет в банке, и в договорах. Другими словами, втихаря выдать вторую кредитную карту с расчетом запутать клиента уже не выйдет.



Обязательным стало информирование и об окончании срока действия карты. Некоторые банки хитрили и не закрывали карточные счета даже просроченных карточек, пока клиенты сами не приходили в банк и не подписывали соответствующие бумаги. А тем временем насчитывали плату за обслуживание. Ходят легенды, что кого-то вызвали в суд и заставили уплатить обслуживание за 5 лет, а кого-то и за 10. Не знаю, правда это или страшилки, но такие истории рассказывают.



Вообще, многие перечисленные в постановлении НБУ требования, стали уже нормой жизни. Зависит, разумеется, от банка. Есть еще хитрые и подлые банки. Но в целом, система потребительского обслуживания налажена. SMS приходят с указанием кредитного лимита. Бесплатное пользование небольшими кредитами в льготный период стало нормой.



Проблемным участком в этой сфере являются не банки, а так называемые небанковские финансовые учреждения, которые стали питомцами НБУ совсем недавно – с 1 июля 2020 года. Это стало возможным после принятия многострадального закона о «сплите» – разделении полномочий между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Многострадальный потому, что страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и всевозможные «кредиты он-лайн» упирались рогом, не желая уходить под надзор Нацбанка. Запихивали их туда через требование МВФ, с большим трудом и очень долго.



Да и сам закон о «сплите», который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию финансовых услуг» удалось принять, только благодаря турборежиму, в первые дни работы «зеленого» монобольшинства 12 сентября 2019 года. Так что у него на днях был юбилей. Годик исполнился...



Правда, классические 9 месяцев занял переходный период. После чего НБУ стал регулятором рынка небанковских финуслуг в количестве 1900 разнообразных учреждений. Для сравнения на сегодня в Украине работают 75 банков. Как говорится, почувствуйте разницу.



Понятно, что присмотреть за всеми финансовыми конторами и тщательно проверить их отчетность Нацбанку нелегко. Поэтому он упростил себе задачу, уравняв с 1 сентября требования к банкам и небанковскому рынку. Последний явно напрягся.



Похоже, что эпоха тотального лоховства, все эти «кредиты без паспорта и справки о доходах», «кредиты под 0% за 10 минут» и т.д., подходит к концу. Конечно, главной проблемой наших граждан является то, что они не читают условий договоров. Ни крупным шрифтом, ни мелким.



Но в структуре Национального банка появилось профильное подразделение – Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое читать будет. И, найдя несоответствие, может наказать лгунишку. Это дает надежду, что волшебное превращение кредитов «под 0%» в кредиты «под 1700% годовых» перестанет быть повсеместным явлением в небанковской финансовой среде.

В планах Нацбанка обуздать жадность ломбардов и всякого рода интернет-кредиторов, ограничить их возможность брать высокие штрафные санкции. А также отменить требование закона, по которому ломбарды имеют право не только продать залог по заниженной стоимости, но и взыскать с должника другое имущество в счет погашения кредита



«Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых. Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание», – отмечает в одном из своих разъяснений Нацбанк.



Второй популярный «разводняк» – ставка по кредиту 1-2%. Но это ставка за один день. Как продолжает втолковывать НБУ, условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 грн в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременного выполнения своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня.



По штрафам отдельная тема: «Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы. Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же, добавляется еще и штраф, например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день, и пеня – 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки».



Штрафы особенно активно используют ломбарды, применяя их к тем, кто не смог вовремя рассчитаться по явно завышенным процентам: в среднем общая годовая ставка ломбардов превышает 210-250% годовых. Несмотря на это популярность ломбардов в относительно благополучном 2019 году, когда еще не было проблем, связанных с эпидемией коронавируса, остается высокой. За прошлый год, по данным НБУ, в ломбардах было заключено 11,77 млн. только официальных кредитных договоров, по которым заемщики получили 18 млрд. грн. А сколько неофициальных?!



В планах Нацбанка обуздать жадность ломбардов и всякого рода интернет-кредиторов, ограничить их возможность брать высокие штрафные санкции. А также отменить требование закона, по которому ломбарды имеют право не только продать залог по заниженной стоимости, но и взыскать с должника другое имущество в счет погашения кредита.



Право законодательной инициативы у НБУ есть. Можно дерзать. Но... турборежим в парламенте уже закончился. Сейчас там «лобби-режим». Почти год под разными предлогами не принимается законопроект, которым предлагается установить максимальную планку штрафов и пеней по всем видам займам.



Затерялась и пока не рассматривается инициатива по изменению норм Гражданского кодекса. На сегодня даже анкета-заявление, где клиенту предлагают поставить «галочку», что он ознакомлен с условиями и правилами обслуживания, приравнивается к кредитному договору. И многое другое.



Совершенно очевидно, что пока в борьбе с лоббистами ростовщиков побеждают и ростовщики, и лоббисты, Нацбанк даже самыми строгими инструкциями и постановлениями не может защитить потребителей финансовых услуг от склонности к лоховству. Спасение утопающих, как известно, дело рук их самих.