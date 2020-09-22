В Украине будет прохладно ночью-утром и тепло днем

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая погода с осенней прохладой ночью и утром, и летним теплом днем, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не будет. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 21-26° тепла. В Киеве во второник без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 сентября самая высокая температура днем была 29,0° в 2017г., самая низкая ночью -2,0° в 1881г.



В среду, 23 сентября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в южной части ночью 9-14°, днем 23-28°.



В Киеве без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.



Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.



21 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

