В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа.



Об этом сообщает CNN .



Подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.



Издание New York Times сообщило, что письмо было отправлено из Канады.



Рицин - это высокотоксичное вещество, которое получают из касторовых бобов при производстве касторового масла.



При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

