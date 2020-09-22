В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа

В США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN .

Подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Издание New York Times сообщило, что письмо было отправлено из Канады.

Рицин - это высокотоксичное вещество, которое получают из касторовых бобов при производстве касторового масла.

При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.