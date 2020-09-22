При наличии политической воли, мир на Донбассе может быть до конца текущего года - Фокин

При наличии политической воли и при наличии закона о запрете пропаганды войны, мир на Донбассе может быть установлен до конца текущего года. Об этом заявил экс-премьер-министр и заместитель главы украинской делегации в Тристоронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в эфире Украинского радио, передает УНН.



"Для меня пример заморозки (конфликта на Донбассе - ред.) неприемлем. Я убежден в том, что при наличии политической воли, при наличии закона о запрете пропаганды войны, мир в Донбассе может быть установлен задолго до конца текущего года. Я не вижу таких тупиковых предложений или тупикового положения. Это придумывается специально, чтобы сорвать процесс", - сказал Фокин.



Ранее Фокин заявил, что не видит альтернативы Минским договоренностям и считает, что прекратить войну на Донбассе мало, надо еще вернуть веру людям.

