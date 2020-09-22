ВОЗ разрешила лечить COVID-19 травами

Всемирная организация здравоохранения одобрила проведение третьей фазы клинических испытаний африканских лекарственных трав для лечения COVID-19.



ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.



Третья фаза клинических испытаний будет иметь решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового лекарства на основе африканских трав, подчеркнули в ВОЗ.



"Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства", - заявил директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.



Партнерами ВОЗ выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.



Эта организация в мае этого года объявила, что будет рассматривать традиционные методы лечения коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.

