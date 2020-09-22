Навальный потребовал вернуть ему одежду

Алексей Навальный потребовал от российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в Омске одежду. Соответствующая запись опубликована в его блоге.



Навальный подчеркнул, что одежду у него забрали в рамках доследственной проверки, а она не может продолжаться дольше, чем 30 суток. По мнению политика, это время было использовано, чтобы «прятать эту важнейшую улику».



С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.



Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК - зявил Навальный.



Алексей Навальный был отравлен 20 августа. Через два дня его перевезли из России в Германию — позже немецкие специалисты нашли у него в анализах следы яда из группы «Новичок». Немецкие СМИ и соратники Навального также писали, что яд был обнаружен на горлышке бутылки, из которой пил политик.



Российские правоохранительные органы считают, что оснований для возбуждения уголовного дела из-за произошедшего с Навальным нет. Доследственные проверки по факту инцидента проводили МВД и прокуратура.

