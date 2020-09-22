«Полезная программа»: чем полезно мороженое?

Со вторника по субботу в 10:00 на телеканале «Интер» смотрите новые выпуски «Полезной программы». Ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказывают, как выбирать качественные продукты питания, чем они полезны, а также делятся оригинальными рецептами и интересной информацией о популярных блюдах.

Во вторник, 22 сентября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный мороженому.

Из чего производят одно из самых популярных лакомств? Как определить качество продукта? Чем мороженое полезно для здоровья? И можно ли его есть каждый день? В едущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в различных сортах холодного десерта и научат зрителей правильно его выбирать. Звездный гость «Полезной программы» – певица Анна Добрыднева.

В среду, 23 сентября, в 10:00 на «Интере» – программа о рыбной ухе.

Уха считается традиционно славянским блюдом. Однако мало кто знает, что до XI века ухой называли любой суп – куриный, гороховый, мясной... Значительно позже ее стали готовить из рыбы и название «уха» окончательно закрепилось за рыбным блюдом. Как его правильно приготовить? Из каких сортов рыбы получается самая вкусная уха? Чем она полезна для здоровья? Какая рыба лучше для ухи – свежая или мороженая? Какие бывают виды рыбной ухи и как приготовить их в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – ведущая Виктория Зубрейчук.

В четверг, 24 сентября , в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе зелени.

В давние времена была пословица: «Горсть петрушки подобна горсти золота». Чем так полезна зелень? Что лучше выбрать – петрушку или укроп? В чем отличие между зеленью, выращенной в теплицах и в открытом грунте? Как выбрать качественный продукт на прилавке? Что делать, чтобы срезанная зелень долго оставалась свежей? И как можно быстро приготовить пирог с зеленью и витаминный зеленый коктейль? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

В пятницу, 25 сентября , в 10:00 зрители увидят программу, посвященную говядине.

Благодаря своему составу говядина считается одним из самых ценных видов мяса. Конечно, лишь в том случае, если оно свежее и качественное. На что нужно обращать внимание при покупке? Как влияет на полезные свойства говядины ее замораживание? Какая часть туши подходит для приготовления оссобуко, какая для бефстроганова, а что брать на стейк? И сколько можно хранить парное мясо в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец Александр Кривошапко.

А в субботу, 26 сентября , в 10:00 на «Интере» – выпуск «Полезной программы» о копченой колбасе.