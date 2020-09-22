Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принесла на переговоры шоколадные конфеты, чтобы угостить россиян, сообщает телеканал "Украина 24".



Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.

"Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась", — заявил он и заверил, что шоколад "куплен в Германии в магазине".



По его словам, украинцы на переговорах ТКГ применяют тактику, которая "иногда напрягает" представителей России.

