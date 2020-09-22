Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что расходы на офис президента Украины, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности глава государства Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю Украины.



Он напомнил, что в проекте госбюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского. При этом ранее Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует, в частности, сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год.



"Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году, - на свете нет такого количества велосипедов, чтобы освоить вещи. И снова за счет налогоплательщиков… Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды - аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства - ред.) стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины", - цитирует Порошенко пресс-служба его политсилы.



Он отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.



"Это притом что по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно - и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на 2 миллиарда (почти 71 миллион долларов - ред.) сократили расходы на субсидии. Это значит, что наименее защищенным слоям населения - тем, кто получает сейчас субсидии, - точно придется тяжелее в 2021 году… "Я вам ничего не должен" - реализуется четкое обещание. А обещания на стадионе были выброшены в помойку сразу же после их объявления", - прогнозирует Порошенко.

