МИД России заявил о прогрессе в обсуждении американской ракеты Trident II

Определенный прогресс наметился в вопросе установки ядерных боеголовок на американские баллистические ракеты Trident II, озабоченность которой выражала Россия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".



"Что касается проблематики переоборудования пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident II, то я подтверждаю, что определенное движение вперед имеется, - сказал он. - Но детали я, учитывая всю совокупность факторов, предпочел бы сейчас не обсуждать".



По словам Рябкова, "эта тема находится еще в разгаре обсуждения, не все до конца понятно". "Да, есть определенный прогресс, но, к сожалению, пока не ясно, когда может состояться заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Пандемия накладывает свои ограничения на наши планы. Мы работаем над поиском даты", - подчеркнул дипломат.



Он также обратил внимание, что еще остаются вопросы по части переоборудования американских тяжелых бомбардировщиков. "Мы о них говорили и продолжаем говорить, когда привлекаем внимание к неправомерности искусственного вывода из засчета Вашингтоном значительной части своих стратегических носителей", - пояснил Рябков.



"Получится ли все это отрегулировать в остающееся время, непонятно, но мы прилагаем к этому значительные усилия", - заключил замглавы МИД.



В конце января Федерация американских ученых сообщила, что ВМС США начали размещать модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках с баллистическими ракетами Trident. Пентагон подтвердил эту информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг опасным и ведущим к дестабилизации.

