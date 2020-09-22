Вакцина как инструмент мягкой силы

Россия заключила предварительные соглашения о поставках своей вакцины от covid-19 более чем в 10 стран Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, благодаря чему может приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния на международном уровне. Российские официальные лица говорят, что достигли предварительной договоренности о поставке вакцины в такие страны, как Бразилия, Мексика, Саудовская Аравия и Индия.

Кроме того, Россия заявляет, что переговоры о покупке вакцины с еще 10 странами находятся на разных уровнях. В совокупности Москва получила запросы либо заявления о намерениях на 1,2 миллиарда доз.



Вакцины будут производиться за границей и распространяться по всему миру уже в ноябре. По словам официальных лиц, для распространения препарата потребуется разрешение местных надзорных органов.



Вакцина, получившая название «Спутник V», по названию космического аппарата, который Советский Союз запустил раньше США в космической гонке времен холодной войны, была одобрен российскими властями в начале прошлого месяца, хотя Запад не преминул высказать свое скептическое отношение к скоропалительности принятых решений.



Чтобы заручиться одобрением властей, российские исследователи провели лишь ограниченные испытания на 76 добровольцах. Первичные испытания показали, что вакцина безопасна в использовании и вызвала иммунный ответ, но эксперты считают, что определить ее эффективность без крупномасштабных испытаний невозможно. В конце августа в России начались испытания с участием 40 000 добровольцев.



Россия рассчитывает провести массовую вакцинацию у себя дома до конца года. Между тем Китай уже испытал собственную экспериментальную вакцину на сотнях тысяч людей.



Эксперты выразили озабоченность в связи с поспешным использованием вакцин до завершения испытаний, поскольку неэффективный препарат чреват новой волной коронавируса. Американские официальные лица отметили, что США вряд ли воспользуются вакциной российского или китайского производства из-за сомнений насчет процедур тестирования.



Кампания Москвы по распространению своей вакцины за рубежом подчеркивает цель президента Владимира Путина — сделать Россию основным игроком в глобальной гонке за лекарством от covid-19. Аналитики предупреждают, что Москва может превратить вакцину в инструмент мягкой силы, чтобы вовлечь страны в свою орбиту.



«Есть мнение, что вакцина поможет завоевать России сердца и умы незападных стран и повысит ее геополитическое влияние», — сказал бывший высокопоставленный российский дипломат и политический аналитик из Москвы Владимир Фролов.



Кроме того, Россия планирует произвести до конца этого года 30 миллионов доз «Спутник-V» для собственного населения. Страна сильно пострадала от вируса и по количеству заболевших (более миллиона человек) находится на четвертом месте в мире.



По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (национального фонда благосостояния страны) Кирилла Дмитриева, который возглавил усилия по созданию вакцины, Россия заключила предварительные соглашения о поставках вакцины более чем с десятью странами.



Чтобы удовлетворить этот спрос, Россия передает технологию производственным центрам в Индии, Бразилии и Южной Корее, откуда и будет распространяться вакцина.



По предварительным договоренностям, Индия получит 100 миллионов доз, а бразильский штат Баия — 50 миллионов, сообщил РФПИ.



Российские официальные лица не раскрывают, какие страны, кроме четырех вышеупомянутых, согласились на поставки вакцины, и не уточняют количество доз.



По данным РФПИ, еще более двадцати других стран находятся на разных стадиях переговоров с Москвой.



Подробностей о характере переговоров не приводится. Однако в прошлом месяце заместитель премьер-министра Татьяна Голикова заявила, что многие страны «заинтересованы в различных формах сотрудничества, включая совместную разработку вакцины, клинические испытания, закупки, локализации производства на своей территории и гуманитарную помощь».



Россия уже объявила о договоренности по клиническим испытаниям вакцины в ближневосточных странах вроде Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, а также в соседней Белоруссии, своем близком стратегическом союзнике.



На прошлой неделе министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард (Marcelo Ebrard) заявил, что его страна заинтересована в российской вакцине и хочет принять участие в широкомасштабном испытании с участием 500-1000 добровольцев. Официальные лица Мексики заявили, что окончательные решения по испытаниям и утверждению вакцин примут органы здравоохранения.



США, Европейский союз, Япония и Великобритания договорились закупить у западных фармакологических компаний минимум 3,7 миллиарда доз. Это загрузит значительную часть глобальных производственных мощностей по производству вакцин, и развивающимся странам может грозить нехватка препаратов.



Развивающиеся страны имеют собственные производственные мощности, но, как правило, им предстоит сотрудничество с фармацевтическими предприятиями богатых стран, чтобы заручиться ноу-хау для производства.



В результате в развивающихся странах возник большой спрос на российскую вакцину, отметили российские официальные лица.



«Мы сосредоточимся на спасении людей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии, откуда исходит большинство запросов, потому что там не думают о политике, чтобы задушить и сдержать Россию, а хотят защитить своих граждан, — сказал Дмитриев. — У нас есть люди, которые буквально умоляют о вакцине, потому что изучили научные данные и поняли, что она работает».



Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна, — где зарегистрировано более 280 000 заболевших, — будет отдавать приоритет закупке вакцин из России и Китая, добавив, что западные производители вакцин сосредоточены главным образом на зарабатывании денег.



«У западных стран одна ошибка: их интересует лишь прибыль, прибыль, прибыль», — сказал Дутерте в телеобращении на этой неделе.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил обеспечить российской вакциной кандидатов на предстоящих выборах, чтобы они могли вести безопасную агитацию.



Дмитриев сказал, что фонд пытается лишь окупить вложенные инвестиции и не стремится на этом заработать. РФПИ инвестировал в производство в России 4 миллиарда рублей (52,8 миллиона долларов).



Стоимость одной вакцины Россия пока не разглашает. Однако государственные СМИ приводят мнения экспертов: экспортная цена двухдозовой вакцины должна составить минимум 10 долларов. В США цены варьируются от 4 до 37 долларов за дозу.



России грозит конкуренция со стороны Китая, — Пекин пообещал поделиться успешной вакциной с окружающим миром. Многие из потенциальных получателей, например, Филиппины, Индонезия и Бразилия — представляют для него стратегический интерес.



Китайский производитель лекарств Sinovac Biotech Ltd. согласился бесплатно предоставить Бангладеш 100 000 доз вакцины. Другая китайская компания, CanSino Biologics Inc., вела переговоры с рядом стран, чтобы получить для своей вакцины экстренное разрешение.



Российские официальные лица утверждают, что их вакцины безопаснее и эффективнее западных аналогов и уверяют, что не соревнуются за геополитические очки, а пытаются удовлетворить растущий спрос.



«Предлагая эту вакцину, российская сторона делает это совершенно открыто, без каких-либо предпочтений или ограничений и без какой-либо политической или экономической подоплеки», — заявил в четверг посол России в ЕС Владимир Чижов.

