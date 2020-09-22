Киев и 22 области не готовы к смягчению карантина

Киев и 22 области не готовы к смягчению карантинных мер.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



По состоянию на 22 сентября город Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению противоэпидемических мер, учитывая превышение индикаторных показателей.



Так, в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней зафиксирована на уровне 152,3 на 100 тыс. человек, загруженность коек в больницах первой волны по состоянию на 22 сентября в столице составляет 49,6% за последние 5 дней.



Также не готовы к смягчению карантинных мер Винницкая (60,2) на 100 тыс. населения), Волынская (105,6), Днепропетровская (43,5), Донецкая (44,2), Житомирская (108,8), Закарпатская (86,6), Запорожская (62,74), Ивано-Франковская (158,7), Киевская (92,6), Луганская (47,4), Львовская (108,5), Николаевская (79,1), Одесская (131,5), Полтавская (41,8), Ривненская (129,7), Сумская (104,8), Тернопольская (400,8), Харьковская (162,4), Хмельницкая (134,61), Черкасская (92,6), Черновицкая (208,2), Черниговская (97,4) области.



Отсутствуют данные относительно АР Крым и городу Севастополь.

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"Желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.



Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирования на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.



Как сообщалось, в Украине за сутки зарегистрировали 2884 новых случаев COVID-19 заражения коронавирусом. Всего в Украине с начала пандемии коронавирус подтвержден у 181 237 человек.

