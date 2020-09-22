Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

Марк Чепмен, убийца участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. Об этом сообщает Sky News.

65-летний преступник заявил, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он пояснил, что выстрелил в Леннона не из-за того, что считал его плохим.

«Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — сказал Чепмен.

Он добавил, что худшее преступление — это преступление, совершенное в отношении невиновного человека. Чепмен добавил, что заслуживает смертной казни.

В августе стало известно, что Чепмену 11-й раз отказали в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. В музыканта попали четыре пули, он скончался на месте. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению.