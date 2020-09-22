Папа Римский выступил в поддержку ЛГБТ

Римский понтифик Франциск в своем очередном высказывании поддержал ЛГБТ-подростков.



Об этом сообщает CNN.



Как рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, недавно к ним приехал папа Франциск. Понтифик, который известен своими либеральными высказываниями, выразил поддержку подросткам нетрадиционной сексуальной ориентации.



По словам Грасс, во время встречи Франциск заявил, что "Бог любит всех своих детей" и Католическая церковь также должна любить всех мужчин и женщин.



Как отмечается, в ассоциации подарили Франциску книгу о родителях ЛГБТ-детей и футболку с надписью "Любовь не боится" в цветах радуги.



По данным CNN, в Ватикане подтвердили, что папа действительно встречался с представителями ЛГБТ, однако не прокомментировали его высказывания.

