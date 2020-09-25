Вышел первый трейлер сериала "WandaVision"

Компания Disney презентовала первый трейлер сериала WandaVision. Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.



В ролике появились главные герои Вижен и Ванда, которых сыграли Элизабет Олсон и Пол Беттани в лентах по комиксах Марвел. Сначала герои появляются на черно-белых кадрах в качестве участников старта телевизионного шоу.



Затем они понимают, что этот мир нереален и предстают в своих обычных супергеройских образах.



Выход сериала сериал перенесли с весны 2021 года, на более раннюю дату. Также сообщается, что события сериала WandaVision будут катализатором сюжета ко второй части Доктора Стрейнджа.





