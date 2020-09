СМИ сообщили, что Том Харди может стать новым Бондом

В минувший уик-энд СМИ бросились наперебой тиражировать слух о том, что Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом.



Некоторые из них, например Daily Mail, ссылались на The Vulcan Reporter, а Metro и The Telegraph в своих материалах опирались на данные букмекерской компании Ladbrokes. Контора утверждает, что приняла огромное количество ставок на то, что именно Харди заменит Дэниела Крейга на посту агента 007.



The Guardian отчитала коллег за то, что они доверяют непроверенным источникам, но тоже не осталась в стороне и порассуждала на тему, сделав вывод, что Харди стал бы самым именитым актером, который сыграл Бонда.



Фанаты шпионской франшизы и Тома Харди тут же бросились обсуждать этот слух. Нашлись как те, кто очень хочет, чтобы информация оказалось правдивой, так и те, кто считает, что Харди не самый подходящий кандидат на эту роль.